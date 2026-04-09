【中東戰火】中遠海控：暫未考慮恢復霍爾木茲海峽通行，相關航線營收佔比較小

中遠海運控股股份有限公司(01919)(滬:601919)今日以網絡互動形式召開2025年度業績說明會。關於中東地區衝突的影響，中遠海控方面回應稱，集運市場涉及中東航線的運力佔全球總運力的比重較小，該地區局勢所帶來的運力溢出影響總的來說較為有限。對公司自身而言，相關航線的營業收入佔營收總額較小，因此對於公司收入端的影響目前看比較有限。



中遠海控表示，目前，集運市場仍有部分船公司暫未恢復中東航線訂艙。3月4日，公司發布告客戶書，暫停中東相關航線新訂艙業務。為了滿足廣大客戶對該流向的貨運需求，3月25日公司更新了中東地區服務，經多式聯運轉運方式，恢復遠東至中東地區阿聯酋、沙特、巴林、卡塔爾、科威特、伊拉克、阿曼等國家的新訂艙業務（普通箱）。



中遠海控指出，目前市場整體需求正在逐步恢復。但鑑於中東地區局勢的不確定性，上述新訂艙業務的安排以及實際的運輸可能會有變動。目前，公司暫未考慮恢復霍爾木茲海峽通行。公司會持續關注中東地區事態發展，並通過官方網站及客服渠道及時向客戶更新後續進展。

《經濟通通訊社9日專訊》