《神州基金》新華基金回應被人行約談：已自查反思，全面梳理數據報送全流程

人民銀行官網日前發文指，人行重慶市分行近日就統計數據質量問題約談新華基金管理股份有限公司(以下簡稱新華基金)。針對新華基金數據報送差錯較多、約談後整改不力等問題，人行重慶市分行要求其提高政治站位，壓實整改責任，加強源頭數據質量管理，切實做好金融統計數據報送工作。新新華基金就數據質量管理機制不健全、數據報送差錯進行了深刻檢討，並匯報了下一步整改計劃。



對此，《澎湃新聞》今日引述新華基金回應稱，公司高度重視、誠懇接受並堅決落實監管要求。公司已對相關問題進行深刻自查反思，全面梳理數據報送全流程，明確整改責任與完成時限，加快推進源頭數據質量管控、報送流程優化等各項整改工作，確保嚴格規範金融統計數據報送行為。



人行的文章提到，人行重慶市分行後續將向有關部門通報新華基金數據報送差錯、管理失職等問題，並根據新華基金數據質量管控整改情況採取針對性措施，切實履行好金融業綜合統計管理職責。



公開資料顯示，新華基金成立於2004年，是中國西南地區第一家公募基金管理公司。公司註冊地為重慶，經營管理中心和後台運營中心分別位於北京和重慶，下設北京、上海、浙江、廣東分公司。 新華基金的控股股東為金融街證券(01476)。

《經濟通通訊社9日專訊》