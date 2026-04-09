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AH股新聞

09/04/2026 09:29

《Ａ股行情》美伊停火生變，霍爾木茲海峽再關閉，滬綜指低開0.69%

　　白宮宣布美國將與伊朗舉行直接會談，儘管中東地區零星衝突仍在持續，以色列在黎巴嫩對伊朗盟友真主黨發動攻擊，伊朗官員認為，這違反了剛剛生效不足一天的停火協議。伊朗媒體當地時間4月8日晚報道，霍爾木茲海峽再次「完全關閉」，迫使油輪調頭。滬深股市集體低開，滬綜指低開0.69%，報3967.63點，深成指低開0.81%，創業板指低開0.94%。

　　以色列襲擊黎巴嫩後，伊朗叫停了霍爾木茲海峽的油輪通行，投資者擔憂中東這一主要產油區的供應可能無法完全恢復，指標油價早盤上漲。布蘭特原油期貨上漲2.6美元或2.74%，報每桶97.35美元；美國西德克薩斯中質油(WTI)期貨上漲3.02美元或3.2%，報每桶97.43美元，昨日陷入調整的A股油股亦反彈。

　　另外，隨著中央企業海外資產規模持續攀升、全球地緣環境日趨複雜，境外國有資產的監管需求顯著提升。國務院國資委新設境外國資工作局，負責指導所監管企業國際化經營和境外資產布局優化、結構調整，承擔所監管企業境外資產監督有關工作，加強境外投資經營等方面風險防範化解，承擔境外突發事件和危機處理有關工作。

　　人民銀行今日進行5億元(人民幣．下同)7天期逆回購，持平今日的5億元逆回購到期量。本周人行已連續三個交易日逆回購操作降至5億，亦是連續第二天持平到期量。
《經濟通通訊社9日專訊》

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