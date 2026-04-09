《Ａ股行情》滬綜指半日收低0.73%，旅遊、保險領跌大市

美伊停火協議受衝擊，A股市場低開震盪，滬指半日收跌0.73%，報3965.7點，深成指跌0.31%，創業板指亦軟0.67%。滬深兩市半日成交14261億元(人民幣．下同)，較上個交易日減少1166億元或7.6%。



中東局勢如「過山車」，以色列8日對黎巴嫩發動猛烈空襲，並引發伊朗的報復威脅，惟以色列和美國均表示，停火不適用於黎巴嫩。為期兩周的停火協議搖搖欲墜，霍爾木茲海峽也再次關閉，情況推動油價走高，A股石油、煤炭等能源股再次走高，中國石油(滬:601857)上午升1.4%。另據報中國已向地方煉油企業發放額外的原油進口配額，使其能夠按官方要求的水平繼續生產成品油，從而幫助應對波斯灣供應中斷帶來的影響。



至於旅遊板塊趁假期因素大漲後今早回調，三峽旅遊(深:002627)、三特索道(深:002159)均跌7%。酒店餐飲同樣回落，君亭酒店(深:301073)大跌4.4%，首旅酒店(滬:600258)半日收低4%。此外，保險股跌幅居前，金融監管總局向各人身險公司下發了《人身保險產品「負面清單」（2026版）》，從產品條款表述、產品責任設計、產品費率釐定及精算假設、產品報送管理四個方面，進一步規範人身保險產品定價不真實等問題。

《經濟通通訊社9日專訊》