《Ａ股行情》滬綜指收跌0.72%，兩市成交縮量逾一成

滬指上日大漲後、今日縮量下跌0.72%，收報3966.17點，深成指也跌0.33%，創業板指軟0.73%。滬深兩市全日成交額2.13萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日縮量3004億元或12%。分析人士稱，市場在大漲之後獲利盤湧出，加上中東局勢本身也還存在變數，回落整理也屬正常。



美伊達成停火兩周協議後，以色列對黎巴嫩發動了迄今為止最猛烈的空襲。伊朗方面稱在這種情況下，繼續與美國就達成永久和平協議展開談判是「不合理的」。霍爾木茲海峽傳再度關閉，有消息指兩艘中國油輪正嘗試通過海峽。



中金公司指出，儘管後續伊朗局勢仍然存在較大不確定性，局勢塵埃落定之前反覆博弈仍可能造成預期變化，但A股投資者最悲觀時期可能正在過去，今年A股階段性底部或已過。



從板塊來看，油股全日強勢，中曼石油(滬:603619)升6.05%。布蘭特原油期貨漲2.3%，報每桶96.93美元；美國西德克薩斯中質油（WTI）期貨上漲3.18%，報每桶97.41美元。這兩大指標油價上日均跌破每桶100美元。



下跌方面，旅遊股領跌3.14%，券商及保險均挫逾2%，AI營銷、Sora概念全面下調，滬深兩市超4000隻個股收低。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4566.22 -0.64 上證指數 3966.17 -0.72 9024.82 深證成指 13996.27 -0.33 12315.90 創業板指 3323.30 -0.73 科創50 1343.95 -0.65 B股指數 265.42 -0.06 0.97 深證B指 1190.51 -0.76 0.60

《經濟通通訊社9日專訊》