《Ａ股行情》滬綜指收跌0.72%，兩市成交縮量逾一成

滬指上日大漲後、今日縮量下跌0.72%，收報3966.17點，深成指也跌0.33%，創業板指軟0.73%。滬深兩市全日成交額2.13萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日縮量3004億元或12%。分析人士稱，市場在大漲之後獲利盤湧出，加上中東局勢本身也還存在變數，回落整理也屬正常。
美伊達成停火兩周協議後，以色列對黎巴嫩發動了迄今為止最猛烈的空襲。伊朗方面稱在這種情況下，繼續與美國就達成永久和平協議展開談判是「不合理的」。霍爾木茲海峽傳再度關閉，有消息指兩艘中國油輪正嘗試通過海峽。
中金公司指出，儘管後續伊朗局勢仍然存在較大不確定性，局勢塵埃落定之前反覆博弈仍可能造成預期變化，但A股投資者最悲觀時期可能正在過去，今年A股階段性底部或已過。
從板塊來看，油股全日強勢，中曼石油(滬:603619)升6.05%。布蘭特原油期貨漲2.3%，報每桶96.93美元；美國西德克薩斯中質油（WTI）期貨上漲3.18%，報每桶97.41美元。這兩大指標油價上日均跌破每桶100美元。
下跌方面，旅遊股領跌3.14%，券商及保險均挫逾2%，AI營銷、Sora概念全面下調，滬深兩市超4000隻個股收低。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4566.22
|-0.64
|上證指數
|3966.17
|-0.72
|9024.82
|深證成指
|13996.27
|-0.33
|12315.90
|創業板指
|3323.30
|-0.73
|科創50
|1343.95
|-0.65
|B股指數
|265.42
|-0.06
|0.97
|深證B指
|1190.51
|-0.76
|0.60
《經濟通通訊社9日專訊》
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