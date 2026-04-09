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AH股新聞

09/04/2026 15:04

《Ａ股行情》滬綜指收跌0.72%，兩市成交縮量逾一成

　　滬指上日大漲後、今日縮量下跌0.72%，收報3966.17點，深成指也跌0.33%，創業板指軟0.73%。滬深兩市全日成交額2.13萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日縮量3004億元或12%。分析人士稱，市場在大漲之後獲利盤湧出，加上中東局勢本身也還存在變數，回落整理也屬正常。

　　美伊達成停火兩周協議後，以色列對黎巴嫩發動了迄今為止最猛烈的空襲。伊朗方面稱在這種情況下，繼續與美國就達成永久和平協議展開談判是「不合理的」。霍爾木茲海峽傳再度關閉，有消息指兩艘中國油輪正嘗試通過海峽。

　　中金公司指出，儘管後續伊朗局勢仍然存在較大不確定性，局勢塵埃落定之前反覆博弈仍可能造成預期變化，但A股投資者最悲觀時期可能正在過去，今年A股階段性底部或已過。

　　從板塊來看，油股全日強勢，中曼石油(滬:603619)升6.05%。布蘭特原油期貨漲2.3%，報每桶96.93美元；美國西德克薩斯中質油（WTI）期貨上漲3.18%，報每桶97.41美元。這兩大指標油價上日均跌破每桶100美元。

　　下跌方面，旅遊股領跌3.14%，券商及保險均挫逾2%，AI營銷、Sora概念全面下調，滬深兩市超4000隻個股收低。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004566.22-0.64　
上證指數3966.17-0.729024.82
深證成指13996.27-0.3312315.90
創業板指3323.30-0.73　
科創501343.95-0.65　
B股指數265.42-0.060.97
深證B指1190.51-0.760.60

《經濟通通訊社9日專訊》

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