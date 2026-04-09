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AH股新聞

09/04/2026 10:23

《Ａ股焦點》三安光電挫逾3%，副董事長林科闖繼實控人後亦遭留置調查

　　三安光電(滬:600703)4月8日晚間公告稱，公司於4月7日收到通知，副董事長兼總經理林科闖被留置、立案調查。截至公告日，公司未收到任何針對公司調查或配合調查的文件。三安光電表示，目前，公司對相關工作進行了妥善安排，其他董事及高管均正常履職，董事會運作正常，生產經營、管理情況正常。

　　三安光電今日低開，現跌3.14%，報12.02元人民幣。

*半個月內實控人、總經理相繼被留置*

　　此次事件距公司3月22日披露實控人林秀成被留置並立案調查僅過去半月。就在一周之前，三安光電曾召開媒體發布會。林科闖出席發布會並表示，實控人自2017年7月10日起未在公司擔任任何職務，亦未參與上市公司日常經營管理，強調該事件為實控人個人事項，與上市公司無關聯。他並與董事長林志強宣布擬增持公司股份以穩定市場信心。

　　公開資料顯示，林科闖不僅是公司日常經營的核心負責人，也是實控人林秀成的女婿。

　　與此同時，三安光電披露，控股股東三安電子與間接控股股東三安集團所持的13.77億股公司股份於3月31日被重慶市高級人民法院和重慶市第一中級人民法院輪候凍結。結合公司此前的公告，目前三安電子與三安集團所持的三安光電全部14.7億股股份已被全部凍結，另有約22億股處於輪候凍結狀態。
《經濟通通訊社9日專訊》

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