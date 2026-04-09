《中國要聞》中俄舉行聯合國和安理會事務磋商，就國際地區熱點問題等交換意見

中國外交部網站今日發文稱，外交部部長助理蔡偉8日在北京同俄羅斯外交部副部長阿利莫夫舉行中俄聯合國和安理會事務磋商。雙方重點就當前國際形勢、聯合國和安理會事務、國際地區熱點問題等深入交換意見，一致同意共同捍衛多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，為推動熱點問題政治解決作出積極努力。
《經濟通通訊社9日專訊》
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09/04/2026 10:04
中國外交部網站今日發文稱，外交部部長助理蔡偉8日在北京同俄羅斯外交部副部長阿利莫夫舉行中俄聯合國和安理會事務磋商。雙方重點就當前國際形勢、聯合國和安理會事務、國際地區熱點問題等深入交換意見，一致同意共同捍衛多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，為推動熱點問題政治解決作出積極努力。
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