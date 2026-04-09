《中越關係》越南國家主席蘇林應習近平邀請下周二起國事訪問中國4天

據《新華社》報道，中共中央對外聯絡部發言人胡兆明今日宣布，應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，越共中央總書記、國家主席蘇林將於4月14日至17日對中國進行國事訪問。



這將是蘇林周二（7日）當選越南國家主席後首個外訪行程。外電認為，在中越均擔憂能源安全並面臨美國關稅壓力的背景下，此行將鞏固兩國關係。

《經濟通通訊社9日專訊》