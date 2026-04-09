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09/04/2026 14:03

【ＡＩ】中國將加快太空算力產業生態培育，推動星間激光通信等技術研發

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 工信部宣布加快太空算力產業生態培育
▷ 中國成立首個太空算力產業協同平台
▷ 推動星間激光通信與星載芯片技術研發

　　2026太空算力產業大會上周五（3日）在北京市經開區通明湖會展中心召開，業界首個太空算力產業協同平台「太空算力專業委員會」正式成立，將提升算力與航天產業鏈協同程度，打造全要素融合的產業生態圈。工信部微信公眾號周二（7日）發文稱，中國將加快太空算力產業生態培育。

　　中國信通院雲大所數據中心部副主任謝麗娜表示，算力衛星可通過激光通信組網，實現全球無縫覆蓋，直接在軌處理數據，將災害預警、資源監測等場景的數據時效從數小時壓縮至秒級，「這是地面算力無法實現的」。目前中國是率先實現太空計算星座在軌組網運行的國家，在工程實踐與商業落地速度上已走在世界前列，在太空算力賽道處於全球「第一梯隊」

　　另外，工信部信息通信發展司副司長趙策指出，太空算力具有在軌實時處理、低成本能源、廣域覆蓋等優勢，有助於增強太空能源開發能力，提升全域覆蓋和抗干擾能力，拓展網絡應用邊界，具有戰略價值和產業前景。

　　有報告顯示，到2035年，全球在軌數據中心市場規模將達390億美元，複合年增長率高達67.4%。趙策稱，「我們將加強系統謀劃，做好前瞻布局，深化產業培育，進一步協同攻堅，扎實有序推動太空算力產業發展」，並將組織開展技術演進與產業動向研判，謀劃引導太空算力建設應用的政策措施；推動星載抗輻射芯片、星間激光通信等技術和產品研發；還要圍繞遙感實時處理、通信增強、時空信息等場景發掘太空算力應用，加快太空算力產業生態培育。
《經濟通通訊社9日專訊》

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