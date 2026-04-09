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09/04/2026 15:50

【中東戰火】中國外交部：冀各方以臨時停火安排為契機，化解爭端平息戰火

　　在中國外交部今日舉行的例行記者會上，法新社記者提問，白宮昨天表示，美國過去幾天就伊朗戰爭問題與中國舉行了高層會談，「請問發言人能否證實會談確已舉行，會談具體討論了哪些內容？」與此同時，其他記者就以色列襲擊黎巴嫩、伊朗認為此舉違反停火協議並關閉霍爾木茲海峽等情況作出提問。

　　針對中美是否就伊朗戰爭問題會談，外交部發言人毛寧回應稱，戰事爆發以來，中方同各方保持著溝通，積極勸和阻戰。至於其他與戰事相關的問題，毛寧強調，「我們希望各方能夠以達成臨時停火安排為契機，通過政治外交途徑化解爭端，平息戰火」。

　　毛寧並指出，黎巴嫩的主權和安全不應受到侵犯，平民的生命和財產安全必須得到保障。中方呼籲有關方面保持冷靜克制，推動地區局勢降溫。「我們希望有關方面能夠抓住和平的機會，通過對話協商彌合分歧，推動海灣和中東地區早日恢復和平穩定」。

　　毛寧重申，中方一貫主張盡快停火止戰，通過政治外交途徑化解爭端，最終實現中東、海灣地區的長治久安。希望各方通過對話談判妥善化解分歧，中方將繼續為緩和局勢、平息戰火作出努力。
《經濟通通訊社9日專訊》

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