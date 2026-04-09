《中國要聞》中國自貿試驗區擴圍至23個，新增內蒙古

據《新華社》報道，國務院日前印發的《中國（內蒙古）自由貿易試驗區總體方案》（以下簡稱《總體方案》）今日對外發布。至此，中國自貿試驗區擴圍至23個。



《總體方案》賦予內蒙古自貿試驗區更大改革自主權，鼓勵先行先試，在更廣領域、更深層次開展首創性、集成式、差別化探索；明確了創新發展邊民互市貿易、強化國際物流服務功能、提高科技成果轉化應用效能、拓展多領域對外交流等19個方面改革創新舉措。



自貿試驗區的實施範圍119.74平方公里，涵蓋三個片區：呼和浩特片區76.28平方公里（含呼和浩特綜合保稅區0.88平方公里），滿洲里片區25.11平方公里（含滿洲里綜合保稅區1.44平方公里），二連浩特片區18.35平方公里。



呼和浩特片區重點發展新能源、新材料、生物醫藥、新一代信息技術等戰略性新興產業及綠色農畜產品加工、乳業等特色產業，積極培育商貿物流、數字經濟、科技服務、會展、文旅等現代服務業，打造國家向北開放重要橋頭堡的核心樞紐、特色產業高質量發展的創新集聚區。



滿洲里片區重點發展進口資源落地加工、跨境旅遊、跨境金融、口岸服務等特色產業，打造輻射東北亞和歐洲的重要窗口、中俄蒙開放合作的重要平台。



二連浩特片區重點發展國際貿易、國際物流、跨境旅遊、國際醫療等特色產業，打造中蒙俄經濟走廊的重要樞紐、與周邊國家友好合作的示範樣板。

《經濟通通訊社9日專訊》