  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

09/04/2026 17:25

《中國要聞》中國自貿試驗區擴圍至23個，新增內蒙古

　　據《新華社》報道，國務院日前印發的《中國（內蒙古）自由貿易試驗區總體方案》（以下簡稱《總體方案》）今日對外發布。至此，中國自貿試驗區擴圍至23個。

　　《總體方案》賦予內蒙古自貿試驗區更大改革自主權，鼓勵先行先試，在更廣領域、更深層次開展首創性、集成式、差別化探索；明確了創新發展邊民互市貿易、強化國際物流服務功能、提高科技成果轉化應用效能、拓展多領域對外交流等19個方面改革創新舉措。

　　自貿試驗區的實施範圍119.74平方公里，涵蓋三個片區：呼和浩特片區76.28平方公里（含呼和浩特綜合保稅區0.88平方公里），滿洲里片區25.11平方公里（含滿洲里綜合保稅區1.44平方公里），二連浩特片區18.35平方公里。

　　呼和浩特片區重點發展新能源、新材料、生物醫藥、新一代信息技術等戰略性新興產業及綠色農畜產品加工、乳業等特色產業，積極培育商貿物流、數字經濟、科技服務、會展、文旅等現代服務業，打造國家向北開放重要橋頭堡的核心樞紐、特色產業高質量發展的創新集聚區。

　　滿洲里片區重點發展進口資源落地加工、跨境旅遊、跨境金融、口岸服務等特色產業，打造輻射東北亞和歐洲的重要窗口、中俄蒙開放合作的重要平台。

　　二連浩特片區重點發展國際貿易、國際物流、跨境旅遊、國際醫療等特色產業，打造中蒙俄經濟走廊的重要樞紐、與周邊國家友好合作的示範樣板。
《經濟通通訊社9日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰09/04/2026 17:39  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

其他
More

09/04/2026 18:00  《神州基金》上海交大發布未來產業母基金二期，總規模２０億元

09/04/2026 17:55  《兩岸關係》台媒：習近平明日上午接見鄭麗文

09/04/2026 17:44  《中國要聞》南非１型口蹄疫首次傳入中國，新疆甘肅等地爆疫情…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美俄均已啟戰端，中國成世界最後的安全綠洲

09/04/2026 16:33

大國博弈

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區