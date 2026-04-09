《中國要聞》南非1型口蹄疫首次傳入中國，新疆甘肅等地爆疫情，兩企業緊急生產疫苗

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據《財新》報道，新疆伊寧縣和甘肅古浪縣等地近期發生口蹄疫疫情，官方確認引發此次疫情的病毒屬南非1型(SAT1)口蹄疫，是該口蹄疫病毒在中國境內首次爆發。牛、羊、豬均為南非1型口蹄疫的易感動物，其中幼牛的死亡率可達50%。



《財新》指出，中國目前廣泛使用的口蹄疫疫苗主要針對O型、A型等傳統血清型，無法對南非1型進行有效免疫。不過，已有兩款疫苗獲得緊急批准文號，至4月8日，山東、甘肅、寧夏等地已有養殖戶領取並注射疫苗。業內人士提醒，注射疫苗以後無法立即免疫，仍有至多三周的「免疫空白期」需警惕。



*多地暫停牛羊調運、活畜交易*



目前全國多地正在開展疫情防控工作。福建福州市農業農村局、廣西桂林市龍勝自治縣、湖南常德市等4月8日發布的防控信息綜合顯示，除新疆伊寧縣和甘肅古浪縣兩地，山西文水縣也報告發生疫情，「新傳入疫情波及範圍廣、威脅區域大，防控形勢十分嚴峻」。文水縣已發出通知，暫停牛羊調運活動。多個周邊省份如寧夏彭陽縣、內蒙古通遼等地亦發通告，暫停活畜交易和牛羊調運。



據了解，農業農村部3月28日公布，接到中國動物疫病預防控制中心報告，經農業農村部口蹄疫參考實驗室（中國農業科學院蘭州獸醫研究所）確診，新疆伊犁州伊寧縣和甘肅省武威市古浪縣發生口蹄疫疫情。新疆伊犁州伊寧縣疫點涉及1個交易市場，共存欄牛513頭，發病142頭。甘肅省武威市古浪縣疫點涉及1個養殖場，共存欄牛5716頭，發病77頭。疫情發生後，當地開展撲殺、清洗消毒、無害化處理、監測排查和流行病學調查等工作。



*生物股份子公司及中農威特獲批緊急生產疫苗*



內蒙古赤峰市松山區農牧局4月7日進一步明確，前述兩地發生的疫情為南非1型(SAT1)口蹄疫，是「突破邊境傳入我國境內」。同日晚間，生物股份(滬:600201)公告稱，全資子公司金宇保靈生物藥品有限公司於近日獲准生產緊急免疫用口蹄疫南非1型亞單位疫苗和口蹄疫南非1型滅活疫苗（Re-SAT1/2026株）。



另外，據國家獸藥基礎數據庫，由中農威特生物科技股份有限公司生產的口蹄疫南非1型亞單位疫苗、口蹄疫南非1型滅活疫苗（Re-SAT1/2026株）獲得應急批准文號，批文有效期至2026年6月30日。

《經濟通通訊社9日專訊》