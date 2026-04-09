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AH股新聞

09/04/2026 16:34

《行業數據》乘聯分會：3月新能源車零售同比降14%，環比大增八成

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 3月新能源乘用車零售84.8萬輛，同比降14.4%
▷ 3月新能源乘用車生產112.3萬輛，同比降3.8%
▷ 3月新能源車出口34.9萬輛，同比增139.9%

　　乘聯分會今日公布3月全國乘用車市場數據。3月，全國乘用車市場零售164.8萬輛，同比下降15.0%，環比增長59.4%；今年以來累計零售422.6萬輛，同比下降17.4%。

　　3月，新能源乘用車市場零售84.8萬輛，同比下降14.4%，環比增長82.6%；1-3月累計零售190.8萬輛，同比下降21.1%。

　　生產方面，3月乘用車生產236.4萬輛，同比下降4.9%，環比增長72.2%；1-3月累計生產574.2萬輛，同比下降9.1%。其中，3月新能源乘用車生產112.3萬輛，同比下降3.8%，環比增長74.3%；1-3月累計生產270.8萬輛，同比下降7.6%。

*3月新能源車出口同比激增近140%，環比亦增三成*

　　出口方面，3月乘用車出口（含整車與CKD）69.5萬輛，同比增長74.3%，環比增長25.2%；1-3月累計出口183萬輛，同比增長61.4%。3月，新能源乘用車廠商出口34.9萬輛，同比增長139.9%，環比增長29.6%，佔出口總量的50.2%，較同期增加14個百分點；1-3月累計出口90.8萬輛，同比增長123.7%。

　　乘聯分會表示，3月乘用車廠商燃油車與新能源車出口量均創出歷年各月的新高，充分表明中國汽車產業在全球市場的競爭力不斷提升，海外需求持續旺盛。2026年一季度總體乘用車國內外市場表現稍好於預期。

　　乘聯分會又指，2026年新車上市平穩，疊加「反內捲」工作推進遏制無序降價，3月新能源促銷保持在10.6%，連續七個月保持在10%左右，沒有出現以價換量的惡性競爭，有助於維護市場秩序。
《經濟通通訊社9日專訊》

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