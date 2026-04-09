牧原股份(02714)3月商品豬銷售收入86億人幣，跌33%，銷售均價跌31%

牧原股份(02714)(深:002714)公布，3月銷售商品豬約675萬頭，下降2.65%，商品豬銷售均價為每公斤約9.91元人民幣，下降30.7%，商品豬銷售收入約86億元人民幣，下降32.73%。
該集團指，商品豬銷售價格和收入降幅較大主要受生豬市場行情波動的影響。截至3月末，該集能繁母豬存欄為312.9萬頭。
《經濟通通訊社9日專訊》
【你點睇？】國民黨主席鄭麗文訪問大陸6日，料隨後與習近平會面。你認為在鄭麗文今次行程能否緩和两岸關係？► 立即投票
09/04/2026 08:37
牧原股份(02714)(深:002714)公布，3月銷售商品豬約675萬頭，下降2.65%，商品豬銷售均價為每公斤約9.91元人民幣，下降30.7%，商品豬銷售收入約86億元人民幣，下降32.73%。
該集團指，商品豬銷售價格和收入降幅較大主要受生豬市場行情波動的影響。截至3月末，該集能繁母豬存欄為312.9萬頭。
《經濟通通訊社9日專訊》
【你點睇？】國民黨主席鄭麗文訪問大陸6日，料隨後與習近平會面。你認為在鄭麗文今次行程能否緩和两岸關係？► 立即投票
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N