山東黃金(01787)控股股東山東黃金集團累斥5.1億人幣增持1355萬A股

山東黃金(01787)(滬:600547)公布，控股股東山東黃金集團及其一致行動人增持計劃完畢，截至昨天，通過上海證券交易所以集中競價交易方式累計增持約1354.5萬股A股，佔總股本的0.29%，累計增持金額約5.1億元人民幣。



該集團指，控股股東山東黃金集團及其一致行動人持股由約45.3%攤薄至約42.97%，因期內發行新H股而令總股本升至46億股。

《經濟通通訊社9日專訊》