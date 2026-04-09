  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

09/04/2026 08:44

豪威集團(00501)首斥5258萬人幣，回購58萬A股

　　豪威集團(00501)(滬:603501)公布，於本月7日，通過集中競價方式首次回購股份，斥約5258.4萬元（人民幣．下同）首次回購57.89萬股A股，佔總股本比例為0.05%。

　　該集團指，購買的A股每股最低價90.59元，每股最高價91.27元，有關回購符合相關法律法規的規定及集團披露的回購股份方案。
《經濟通通訊社9日專訊》

【你點睇？】國民黨主席鄭麗文訪問大陸6日，料隨後與習近平會面。你認為在鄭麗文今次行程能否緩和两岸關係？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

中東戰火 | 溫灼培：美伊和解露曙光，金融市場反彈

08/04/2026 11:22

中東戰火

牛刀小試還是打草驚蛇？窺探突入美國本土軍事基地的無人機群

05/04/2026 08:00

大國博弈

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區