豪威集團(00501)首斥5258萬人幣，回購58萬A股

豪威集團(00501)(滬:603501)公布，於本月7日，通過集中競價方式首次回購股份，斥約5258.4萬元（人民幣．下同）首次回購57.89萬股A股，佔總股本比例為0.05%。



該集團指，購買的A股每股最低價90.59元，每股最高價91.27元，有關回購符合相關法律法規的規定及集團披露的回購股份方案。

《經濟通通訊社9日專訊》