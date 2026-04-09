《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(8日)「深股通」額度餘額140.25億元，買盤超賣盤，流入379.75億元，佔每日額度73.03%。
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|兆易創新
|(603986)
|3541.45
|瀾起科技
|(688008)
|2592.84
|紫金礦業
|(601899)
|2170.91
|洛陽鉬業
|(603993)
|1770.24
|寒武紀
|(688256)
|1651.80
|中國平安
|(601318)
|1602.17
|海光信息
|(688041)
|1531.17
|工業富聯
|(601138)
|1516.12
|長飛光纖
|(601869)
|1477.44
|中微公司
|(688012)
|1473.19
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|6193.78
|中際旭創
|(300308)
|5719.69
|新易盛
|(300502)
|5252.10
|天孚通信
|(300394)
|2868.67
|華工科技
|(000988)
|1807.22
|立訊精密
|(002475)
|1682.39
|北方華創
|(002371)
|1678.20
|陽光電源
|(300274)
|1337.31
|思源電氣
|(002028)
|1101.40
|濰柴動力
|(000338)
|1091.69
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社9日專訊》
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