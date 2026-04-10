麗珠醫藥(01513)一款阻滯劑獲內地批准開展一項適應症臨床試驗

麗珠醫藥(01513)(深:000513)宣布，收到國家藥品監督管理局核准，同意公司申報的JP-1366片開展「與適當的抗生素聯用以根除幽門螺杆菌」適應症臨床試驗。
公司稱，JP-1366片是一款創新鉀離子競爭性酸阻滯劑(P-CAB)。
《經濟通通訊社10日專訊》
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10/04/2026 18:19
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公司稱，JP-1366片是一款創新鉀離子競爭性酸阻滯劑(P-CAB)。
《經濟通通訊社10日專訊》
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