《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平指引開創服務業高質量發展新局面

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



總書記指引開創服務業高質量發展新局面

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全國服務業大會4月7日至8日在京召開，會上傳達了習近平總書記就服務業發展作出的重要指示。習近平總書記的重要指示，從戰略和全局的高度，深刻闡明了發展服務業的重大意義、重要原則、重點任務，具有很強的思想性、指導性、針對性，為進一步提升服務業發展質效提供了根本遵循。



我國自貿試驗區數量擴圍至23個

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國務院日前印發《中國（內蒙古）自由貿易試驗區總體方案》，提出了促進貨物貿易提質升級等19個方面的改革創新舉措。至此，我國自貿試驗區數量擴圍至23個。



三組關鍵詞解碼，併購重組市場新趨勢

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近期，半導體、信息技術、裝備製造等領域併購活躍，補鏈強鏈、技術協同已成為主流，併購重組市場活力持續釋放。隨著併購重組綠色通道機制常態化實施，以及國家級併購基金醞釀推出，併購重組活躍度有望延續。價值創造優先、產業深度整合、併購基金發力，正成為解碼併購重組新趨勢的三組關鍵詞。





《上海證券報》



總書記指引開創服務業高質量發展新局面

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全國服務業大會4月7日至8日在京召開，會上傳達了習近平總書記就服務業發展作出的重要指示。習近平總書記的重要指示，從戰略和全局的高度，深刻闡明了發展服務業的重大意義、重要原則、重點任務，具有很強的思想性、指導性、針對性，為進一步提升服務業發展質效提供了根本遵循。



回購增持「重質提效」，龍頭公司「大手筆」傳遞價值信號

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年初至今，已有168家A股公司新披露回購增持計劃，涉及金額（擬回購金額上限與擬增持金額下限合計）達576.03億元(人民幣．下同)，同比下降29.52%。值得注意的是，雖然總體金額同比有所回落，但平均單家投入規模達3.43億元，同比逆勢增長28.79%。數據表明，A股的回購增持正告別過去的「普遍撒網」，進入「重質提效」新階段。



內外需共振，高頻數據折射一季度經濟起步有力

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高頻數據是觀察經濟運行的「風向標」。儘管國際環境跌宕起伏，但在宏觀政策靠前發力護航下，近期發布的多項高頻數據、先行指標顯示，我國一季度供需兩端開局良好，經濟運行起步有力，宏觀經濟數據有望實現「開門紅」。





《證券時報》



引導創新要素高效流動，推動科技型中小企業高質量發展

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4月9日，工業和信息化部在海南省海口市召開科技型中小企業工作座談會，系統總結科技型中小企業評價與培育工作情況，研究部署下一步推進科技型中小企業高質量發展重點工作任務。



現金分紅成A股「標配」，上市公司股東回報持續優化

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A股上市公司2025年年報披露進入高峰期。Wind數據顯示，截至4月9日，逾1400家上市公司披露2025年年報，其中，1054家公司公布了分配方案，超七成公司擬現金分紅，現金分紅成為A股利潤分配的標配。



互聯網平台價格新規今起實施

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4月8日，市場監管總局、國家發展改革委、國家網信辦等三部門聯合召開互聯網平台價格合規指導會，指導互聯網平台企業落實《互聯網平台價格行為規則》要求，壓實主體責任，規範價格競爭行為。《規則》於4月10日起正式實施。

《經濟通通訊社10日專訊》