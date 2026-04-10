《鍾之日記》美伊前景未明，兩萬六未企穩

4月10日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美伊脆弱停火協議再受挑戰，周末談判在即，雙方卻口水戰不斷，隔晚美股表現反覆，先跌後回升。港股昨日回吐140點後，今早高開過百點。內地3月PPI指數結束此前連續41個月的同比負增長，A股升幅擴大，帶動大市重上兩萬六關，其後升幅逐步收窄，恒指兩萬六未企穩，全日升141點或0.5%，收報25893，主板成交逾2463億元。總結全周恒指上升777點或3%，連續第二周上漲。



*A股收升0.5%，本周漲2.7%結束五連跌*



滬深股市經歷一日疲軟後旋即反彈，滬綜指盤中曾短暫衝上4000點，最終收升0.51%報3986.22點，本周升幅有2.73%，結束此前的連續五周下跌；深成指收揚2.24%，創業板指漲3.78%。經濟數據方面，春節過後消費需求回落，3月份CPI同比漲幅略有收窄，而在國際大宗商品價格快速上行等因素影響下，3月PPI同比由負轉正，結束41個月連跌。



從板塊來看，行業龍頭業績提振下，券商全日強勢，板塊指數收升3.3%，中信證券(滬:600030)漲7.25%。電池產業鏈全線走強，國軒高科(深:002074)、億晶光電(滬:600537)等多股漲停。下跌方面，航運、石油股表現弱勢。



回顧一周，中東局勢繼續攪動全球投資市場。美國與伊朗達成為期兩周的停火協議，市場終於迎來一個實質性的利好，A股周三（8日）強勁反彈2.7%，奠定本周升幅。然而以色列隨後發動對黎巴嫩空襲，被伊朗指責違反停火協議，美國總統特朗普則就霍爾木茲海峽收費發出警告，停火協議備受考驗。目前海峽油輪通行仍受阻，滬深油股大升大跌，持續波動。不過，分析師指出，中國能源來源相對多樣，戰略儲備亦較為充沛，相對其他亞洲經濟體的油氣發電佔比來看，中國短期不太需要過度擔憂供應衝擊。



*中信証券首季績佳，帶動券商板塊普漲*



中信証券(06030)發布《2026年第一季度業績快報公告》，首季多賺55%，股價造好，盤中最多漲12.6%，全日收升8.3%，報26.9元。



該公司公布，截至3月底止第一季度歸屬母公司股東淨利潤102.16億元(人民幣．下同)，按年升54.6%；營業收入231.55億元，按年升40.91%。報告期內，每股基本收益0.67元，同比增加55.81%。截至今年一季度末，中信証券資產總額達到2.24萬億元，較2025年末的2.08萬億元規模，增加了7.82%。



中信証券稱，盈利上升主要原因是第一季資本市場保持良好發展態勢，交易活躍度維持高位水平，公司積極把握市場機會，各項業務協同發力、穩步發展，推動經營業績實現較快增長。



分析指，中信証券率先披露上市券商首份一季度業績快報，營收與淨利均現顯著擴張，總資產規模穩步攀升。這反映出資本市場交投活躍度大幅回暖，龍頭券商盈利能力強勁修復。在板塊層面，券商龍頭往往具示範效應，將帶動整個大金融板塊資金關注度升溫。



摩通發表報告指出，中信証券第一季財報勝預期，預期股價將對此有正面反應，並對券商股產生正面影響。重申中金(03908)為其行業首選股，預期第一季將交出亮眼成績表。今日券商普遍收漲，中金升近5%，中信建投(06066)揚4.4%，招商證券(06099)彈3.8%，國泰海通(02611)收高3.7%。



*被移出巴西僱主「黑名單」，比亞迪升逾3%*



巴西日前將比亞迪(01211)列入被認定讓工人處於類似奴役條件僱主的「黑名單」。《路透》最新引述文件報道，巴西法院已下令暫時將比亞迪從「黑名單」中移除。禁令指出，將比亞迪列入該名單可能違法，因為相關決定是基於比亞迪為這批工人實際僱主的前提作出。



回顧事件，比亞迪之所以被列入該名單，事源其卡馬薩里車廠建築工地2024年遭巴西當局突擊檢查，被揭旗下一家承包商僱用的163名中國工人中，部分工人被要求上交護照，大部分工資被直接匯回中國，且需要繳納近900美元押金、工作滿6個月方可退還。巴西監察機構並發現工人居住環境擁擠惡劣，31人共用一間房及單一浴室，形容為「有辱人格的條件」。



暫除黑名單的比亞迪今日收升3.2%，報105.1元。此外，集團最新數據顯示，3月新能源汽車銷量約30.02萬輛，環比增長約57.8%。今年一季度，比亞迪累計新能源汽車銷量約70.05萬輛。據巴西全國汽車經銷商聯合會數據，第一季比亞迪在巴西銷售汽車37637輛，同比增長73.67%，創歷史新高。



值得注意的是，3月中旬，比亞迪執行副總裁李柯在巴西里約熱內盧出席活動時宣布，比亞迪巴西工廠已獲得來自阿根廷和墨西哥的汽車出口訂單，合計共10萬輛，兩地各訂購了5萬輛。



巴克萊(Barclays)在報告中重申對比亞迪的「增持」評級，強調這家中國汽車製造商正在加速全球擴張。2025年，比亞迪在中國以外地區售出105萬輛汽車，按年增長145%，預計2026年海外銷量將達到150萬輛。巴克萊指出，比亞迪的海外銷售車輛售價往往顯著高於國內水平，國際業務的擴張不僅帶動銷量增長，亦改善了整體盈利能力。



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