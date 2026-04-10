  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

10/04/2026 11:36

【ＡＩ】微信打擊公眾號AI自動化創作，多平台相繼整治AI生成內容

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 微信公眾號禁止AI自動化創作，違者將受處罰
▷ 多平台整治AI生成低俗、侵權內容
▷ 微信強調允許工具輔助創作，反對全自動生產

　　據《第一財經》報道，近日有網絡傳言稱，有些公眾號文章近日被批量刪除，原因是微信更新的規則判定這些文章「存在非真人自動化創作行為」。

　　對此，微信團隊回應《第一財經》稱，近期平台關注到利用自動化工具替代真人創作的行為，《微信公眾平台運營規範》相關規定再次明確：公眾號和服務號不得利用AI、腳本、接口或其他自動化方式替代真人完成內容創作、發布等流程，也不得傳播、推廣此類自動化創作的教程或服務。一經發現，平台將視違規程度對相關帳號採取相應的處理措施。

*微信：反對完全由自動化程序生產內容*

　　據了解，《微信公眾平台運營規範》近日更新相關規則，明確違規內容包括脫離真實創作者表達，利用人工智能等方式生成、改寫、拼接或者搬運內容的行為，通過腳本、程序托管等自動化方式批量、連續發布內容，以及傳播非真人自動化創作的教程、方法或服務。針對上述行為，平台將根據違規程度採取流量限制、刪除等處罰措施，或對帳號採取能力限制、封禁等措施。此前，《微信公眾號和服務號推薦運營規範》已就AI生成內容作出規定，主要針對低創作度內容。

　　微信團隊強調，微信公眾平台一貫鼓勵真人創作，亦鼓勵創作者合理使用工具輔助創作、提升創作效率，反對的是完全由自動化程序替代真人完成內容生產的行為。

*多平台整治AI生成內容*

　　報道指出，除微信公眾號外，近期多個內容平台亦相繼整治AI生成內容，主要針對低俗、低質內容和素材使用違規等行為。

　　今年3月，今日頭條披露，去年平台迭代了管控標準，並對持續發布低質AI內容的作者實施流量打壓乃至禁言處罰，全年處置低質AIGC內容超260萬條。抖音同月表示，平台發現部分違規用戶通過AI生成低俗擦邊內容，並從嚴從重處置；今年以來針對AI生成色情低俗類違規行為已處置4.2萬條內容，並對1.4萬個帳號處以限制推薦、禁言、封禁等不同程度的處罰。

　　紅果短劇則著手整治AI短劇的素材違規使用行為。本月早些時候，紅果短劇針對平台熱門AI古風短劇《桃花簪》涉嫌肖像權侵權事件作出處罰。隨後，紅果短劇表示，平台在打擊AI短劇素材違規使用、無授權盜用等行為。第一季度該平台下架了違反平台治理規範的漫劇1718部，其中，針對近期AI短劇素材違規使用問題頻發的情況，已專項開展集中治理，依規處置違規作品670部。
《經濟通通訊社10日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火42日，穆傑塔巴提三點主張，宣稱將「徹...

10/04/2026 09:21

中東戰火

美俄均已啟戰端，中國成世界最後的安全綠洲

09/04/2026 16:33

大國博弈

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區