【ＡＩ】微信打擊公眾號AI自動化創作，多平台相繼整治AI生成內容

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據《第一財經》報道，近日有網絡傳言稱，有些公眾號文章近日被批量刪除，原因是微信更新的規則判定這些文章「存在非真人自動化創作行為」。



對此，微信團隊回應《第一財經》稱，近期平台關注到利用自動化工具替代真人創作的行為，《微信公眾平台運營規範》相關規定再次明確：公眾號和服務號不得利用AI、腳本、接口或其他自動化方式替代真人完成內容創作、發布等流程，也不得傳播、推廣此類自動化創作的教程或服務。一經發現，平台將視違規程度對相關帳號採取相應的處理措施。



*微信：反對完全由自動化程序生產內容*



據了解，《微信公眾平台運營規範》近日更新相關規則，明確違規內容包括脫離真實創作者表達，利用人工智能等方式生成、改寫、拼接或者搬運內容的行為，通過腳本、程序托管等自動化方式批量、連續發布內容，以及傳播非真人自動化創作的教程、方法或服務。針對上述行為，平台將根據違規程度採取流量限制、刪除等處罰措施，或對帳號採取能力限制、封禁等措施。此前，《微信公眾號和服務號推薦運營規範》已就AI生成內容作出規定，主要針對低創作度內容。



微信團隊強調，微信公眾平台一貫鼓勵真人創作，亦鼓勵創作者合理使用工具輔助創作、提升創作效率，反對的是完全由自動化程序替代真人完成內容生產的行為。



*多平台整治AI生成內容*



報道指出，除微信公眾號外，近期多個內容平台亦相繼整治AI生成內容，主要針對低俗、低質內容和素材使用違規等行為。



今年3月，今日頭條披露，去年平台迭代了管控標準，並對持續發布低質AI內容的作者實施流量打壓乃至禁言處罰，全年處置低質AIGC內容超260萬條。抖音同月表示，平台發現部分違規用戶通過AI生成低俗擦邊內容，並從嚴從重處置；今年以來針對AI生成色情低俗類違規行為已處置4.2萬條內容，並對1.4萬個帳號處以限制推薦、禁言、封禁等不同程度的處罰。



紅果短劇則著手整治AI短劇的素材違規使用行為。本月早些時候，紅果短劇針對平台熱門AI古風短劇《桃花簪》涉嫌肖像權侵權事件作出處罰。隨後，紅果短劇表示，平台在打擊AI短劇素材違規使用、無授權盜用等行為。第一季度該平台下架了違反平台治理規範的漫劇1718部，其中，針對近期AI短劇素材違規使用問題頻發的情況，已專項開展集中治理，依規處置違規作品670部。

《經濟通通訊社10日專訊》