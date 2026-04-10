【數據前瞻】路透：中國3月份新增信貸、社融料環比增逾倍

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據《路透》綜合近20家機構預測中值顯示，信貸增長「開門紅」特徵不明顯，預計中國3月新增人民幣貸款為34000億元(人民幣．下同)，較上年同期少增2400億元，但環比勁增三倍。同時，政府債淨融資同比大幅回落，拖累社融增量，預計3月社會融資規模增量為54000億元，同比減少近5000億元，但環比增長近1.5倍。



廣發證券指出，考慮到前半月票據利率總體維持高位震盪走勢，且3月製造業、服務業PMI重新站回景氣線以上，預計3月信貸需求總體不弱；結構上，對公信貸需求預計同比多增，票據融資規模繼續壓降；考慮到消費補貼退坡，居民加槓桿購房意願可能仍有待修復，零售貸款大概率仍同比明顯少增。



*3月新增貸款、社融增量同比少增*



華源證券認為，在1月份信貸大量投放後，2月信貸增量往往較低，而3月往往信貸增量較高，因銀行衝刺一季度信貸「開門紅」。實體經濟融資需求較弱，貸款利率管控可能促使優質企業發債來置換貸款，使得信貸增長放緩。華源證券並預計，3月新增貸款或略微少增，預計新增貸款3.6萬億左右；信貸需求較弱，疊加信貸不良風險不低，2026年新增貸款或仍將同比少增。



社融方面，國聯民生證券預計，3月政府債淨融資約1萬億元，同比少增0.49萬億元，預計當月企業信用債融資0.3萬億元，同比多增0.39萬億元；綜合信貸增量等數據看，預計3月社融增量5.25萬億元，同比少增0.64萬億元。



華源證券同樣預計，3月社融增量同比少增，3月末社融增速降至8.0%；社融增速於2025年7月階段性見頂，未來三個季度社融增速或繼續回落，2026年末社融增速或降至7.6%左右。



*3月末M2同比增速料為8.9%*



《路透》預測中值並顯示，中國3月末廣義貨幣供應量（M2）同比增速為8.9%，上月為9.0%，上年同期則為7.0%。



廣發證券稱，預計季末財政支出力度較大，支撐企業現金流持續改善；隨著中東地緣衝突反覆，人民幣從單邊升值步入雙向波動階段，跨境資本回流可能階段性減緩。綜合考量，預計3月M2增速環比小幅下降0.2個百分點至8.8%左右，M1增速環比下降0.2個百分點至約5.7%。

《經濟通通訊社10日專訊》