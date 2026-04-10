  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

10/04/2026 10:48

【數據解讀】機構：PPI結束41個月負增長，外部環境明朗前料政策持穩

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國3月CPI同比漲1.0%，略遜預期
▷ PPI同比漲0.5%，結束41個月連跌
▷ 分析指外部環境未明前政策料持穩

　　內地3月CPI同比漲幅略回落至1.0%，略遜於市場預期；PPI則同比漲0.5%，結束了41個月連跌態勢。《路透》引述分析人士指，美伊戰爭對CPI影響比較有限，不足以引發貨幣條件收緊，預計中國政府現階段將維持政策立場不變，並等待外部環境進一步明朗。

*保銀資本：中東局勢仍存高度不確定性*

　　保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，3月份PPI同比漲幅由負轉正，目前尚不清楚這在多大程度上是歸因中東衝突導致的供應趨緊，還是受「反內捲」推動的需求增強。中東局勢仍存高度不確定性，包括中國在內的許多國家的通脹前景亦是如此。預計政府現階段將維持政策立場不變，並等待外部環境進一步明朗。

*澳新銀行：通縮結束，仍需繼續刺激國內需求*

　　澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，數據表明持續三年半的通縮結束，但「輸入性通脹」對經濟並不友好。想要根除通縮風險，中國仍需繼續推進「反內捲」工作並刺激國內需求。對貨幣政策而言，數據並無太大意義。仍然預計央行繼續持穩，無降準無降息。

*經濟學人智庫：通脹上升對貨幣政策影響偏中性*

　　經濟學人智庫(EIU)中國高級經濟學家徐天辰說，伊朗戰爭對國內CPI的影響比較有限，一方面原油在通脹籃子中的權重比較低，另一方面成品油價格調控機制抑制了油價漲幅。當然，價格壓力也在一定程度上被製造業吸收。

　　通脹上升對貨幣政策的影響偏向中性。儘管CPI溫和，但是仍然遠低於2%的政策合意水平，不足以引發貨幣條件收緊。戰爭若持續下去，對中國經濟增長總體是淨拖累，因此保留貨幣寬鬆的可能。
《經濟通通訊社10日專訊》

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火42日，穆傑塔巴提三點主張，宣稱將「徹...

10/04/2026 09:21

中東戰火

美俄均已啟戰端，中國成世界最後的安全綠洲

09/04/2026 16:33

大國博弈

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區