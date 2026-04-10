《提振Ａ股》中證監發布深化創業板改革意見，增設第四套上市標準

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經國務院同意，中國證監會今日發布《關於深化創業板改革 更好服務新質生產力發展的意見》（下稱《創業板意見》）。這是中證監提高資本市場制度包容性、適應性，健全投資和融資相協調的資本市場功能的重要舉措，標志著新一輪全面深化資本市場改革向縱深推進。



《創業板意見》提出了一系列針對性的改革舉措，其中最受關注的是「增設創業板第四套上市標準，為新興產業和未來產業領域優質創新創業企業提供更好金融服務」。中證監發言人介紹，近年中國新興產業和未來產業領域創新創業企業不斷湧現，這些企業普遍具有前期投入大、收入起點低、價值躍升快等特點，亟需資本市場提供更高效、更匹配的金融支持。為更好適應這些企業發展規律和特點，提升創業板對多元創新的包容性，這次改革增設創業板第四套上市標準，通過引入收入複合增長率、研發投入等成長性、創新性指標，與市值、收入指標進行組合，以更好支持具備高成長潛力與突出創新能力的優質企業。



*創業板第四套上市標準有兩項指標*



具體來看，共有兩項指標：一是「預計市值不低於30億元(人民幣．下同)，最近一年營業收入不低於2億元，最近三年營收複合增長率不低於30%」，主要適用於新興產業領域企業；二是「預計市值不低於40億元，最近一年營業收入不低於2億元，最近三年累計研發投入不低於1億元且佔營收比例不低於15%」，主要適用於未來產業領域企業。



另外，《創業板意見》提出，加力支持新產業、新業態、新技術企業發展和傳統產業轉型升級。積極支持優質未盈利創新企業和新型消費、現代服務業等領域優質創新企業發行上市。建立IPO預先審閱機制。深化新股發行定價機制改革。



試點開展由地方政府向中證監和深交所推送擬在創業板發行上市企業信息，適用於已申請發行上市輔導備案、擬按照創業板第三套或第四套上市標準申報的企業。中證監和深交所將地方政府推送的企業信息作為審核註冊的參考，不作為企業發行上市的必備程序。



*嚴防嚴處上市公司財務造假*



完善融資併購制度，提升股債融資靈活性便利性。推出再融資儲架發行制度。優化再融資簡易程序。加強新股發行定價監管。持續嚴防嚴處上市公司財務造假，強化穿透式監管，嚴懲欺詐發行、財務造假等違法違規行為。同時，進一步深化投資端改革，促進投融資協調發展。在創業板引入做市商、大宗交易實時成交確認、ETF盤後固定價格交易等機制安排。

《經濟通通訊社10日專訊》