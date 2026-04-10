《中國要聞》工信部：加快構建高效統一AI芯片計算互聯生態

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據工信部官網消息，工信部今日在湖北省武漢市召開2026年全國電子信息製造業高質量發展行業會議。會議強調，「十五五」時期中國發展環境面臨深刻複雜變化，處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，要大力培育新產業、新動能、新增長極，奮力譜寫電子信息製造業高質量發展新篇章。



*提出發展路線圖，破除光伏「內捲式」競爭*



會議提出，要堅持價值導向，推動先進計算產業高質量發展，加快構建高效統一的人工智能芯片計算互聯生態，牽引產業鏈條向更高價值環節躍升。堅持問題導向，認真分析當前產業面臨的形勢挑戰，針對性提出發展路線圖，堅決破除光伏行業「內捲式」競爭，提升重點產業鏈供應鏈韌性與安全水平。堅持結果導向，樹立和踐行正確政績觀，堅持為民造福、科學決策、求真務實，加快出台時空信息、衛星互聯網等領域政策文件，努力創造經得起實踐、人民、歷史檢驗的實績。



*抓好手機充電接口統一等工作*



同時，堅持民生導向，豐富消費電子供給，在醫療、養老、教育等領域提供智慧解決方案，抓好移動電源強制性國家標準、電視操作複雜治理、手機充電接口統一等工作，不斷滿足人民群眾對美好生活的需要。堅持創新導向，編制好「十五五」電子信息製造業相關規劃，加快促進第五代精簡指令集(RISC-V)產業發展，大力推動人工智能終端迭代升級，推動整機與元器件同步突破，打造「爆款」產品，豐富應用場景。

《經濟通通訊社10日專訊》