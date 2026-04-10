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10/04/2026 14:10

台積電3月營收按年大增45%，首季破萬億新台幣增35%

　　受益於強勁需求，台積電營收增速持續提速，季度規模突破萬億(新台幣．下同)門檻。台積電今日公布，3月銷售額4151.9億元，較上月環比增長30.7%，同比增長45.2%，同比增速顯著高於此前數月。累計今年一季度營收破萬億，約為1.134萬億，同比增長35.1%。

　　2026年1月，台積電營收首次突破4000億大關，今年3月再次突破4000億，得益於AI雲端服務需求持續高漲。
《經濟通通訊社10日專訊》

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