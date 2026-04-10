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AH股新聞

10/04/2026 09:26

《Ａ股行情》滬綜指高開0.49%，「習鄭會」料今日舉行

　　據台媒報道，國民黨主席鄭麗文昨日結束上海行程後飛往北京，今日上午將在北京人民大會堂與中共總書記習近平會晤，下午2點舉行記者會說明會談過程。時隔10年國共領導人再次會晤，滬深股市振奮高開，滬綜指高開0.49%，報3985.46點，深成指高開0.73%，創業板指高開0.96%；盤初軍工船舶及半導體板塊走揚。

　　中東局勢繼續引全球關注，以色列與黎巴嫩即將展開談判，美國總統特朗普要求內塔尼亞胡減少對黎攻擊，以確保美伊談判順利進行。另美伊停火談判預計11日中午在巴基斯坦登場，特朗普稱他對與伊朗達成協議「非常樂觀」，但亦警告伊朗盡快停止對航經霍爾木茲海峽船隻收費。

　　監管方面，市場監管總局、國家發展改革委、國家網信辦等三部門聯合召開互聯網平台價格合規指導會，指導互聯網平台企業落實今天起正式實施的《互聯網平台價格行為規則》。會議通報了部分平台存在的價格合規問題，要求平台企業立即整改，建立健全價格合規機制；會議強調，平台企業要切實規範補貼行為，堅決遏制惡性價格競爭，重申不得虛假、誇大宣傳補貼金額和力度。

　　此外，人行今日進行20億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場有10億元逆回購到期，即今日淨投放10億元。人行本周共進行35億元逆回購，對沖本周到期的3040億元，即人行本周共收水3005億元。
《經濟通通訊社10日專訊》

【你點睇？】美伊達成兩周停火協議，本周將重啟談判。你認為美國會否再次趁談判偷襲？伊朗會否如約開放航道？► 立即投票

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