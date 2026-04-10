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AH股新聞

10/04/2026 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.63%，鋰電儲能板塊走強

　　國家統計局公布，3月居民消費價格指數(CPI)同比漲幅回落至1.0%，不及市場預期；環比結束連續三個月的漲勢，轉為下跌0.7%。3月工業生產者出廠價格指數(PPI)則同比上漲0.5%，結束此前連續41個月的負增長，環比漲幅則擴至1%。市場料在外部環境進一步明朗前，政府現階段將維持政策立場不變。

　　滬深股市集體回暖，滬指半日收升0.63%報3991.14點，盤中曾一度突破4000點，深成指收升1.74%，創業板指漲2.62%；兩市半日成交額15032億元（人民幣．下同），較上個交易日增加771億元或5.4%。

　　盤面上，鋰電、動力電池概念領漲，國軒高科(深:002074)漲停，欣旺達(深:300207)升近16%。工信部等四部門9日聯合召開動力及儲能電池行業企業座談會，要求持續深入推進產能預警調控、規範價格競爭、壓縮供應商帳期、加強產品質量監管、打擊知識產權侵權、治理「內捲外化」等工作，並對地方招商引資行為予以規範引導。

　　另外，券商板塊走強，指數上午收升3.3%，中信證券(滬:600030)揚7.04%。公司業績報喜，今年一季度實現營業收入231.55億元，同比增長40.91%；淨利潤102.16億元，同比增長54.6%。
《經濟通通訊社10日專訊》

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