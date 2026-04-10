《Ａ股行情》滬綜指收升0.5%本周漲2.7%，券商、鋰電全天強勢

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滬深股市經歷一日疲軟後旋即反彈，滬綜指盤中曾短暫衝上4000點，最終收升0.51%報3986.22點，本周升幅有2.73%，結束此前的連續五周下跌；深成指收揚2.24%，創業板指漲3.78%。經濟數據方面，春節過後消費需求回落，3月份CPI同比漲幅略有收窄，而在國際大宗商品價格快速上行等因素影響下，3月PPI同比由負轉正，結束41個月連跌。



從板塊來看，行業龍頭業績提振下，券商全日強勢，板塊指數收升3.3%。中信證券(滬:600030)漲7.25%，公司發布業績快報，一季度淨利潤同比增54.6%，營收同比增40.9%。電池產業鏈全線走強，國軒高科(深:002074)、億晶光電(滬:600537)等多股漲停。下跌方面，航運、石油股表現疲軟。



回顧一周，中東局勢繼續攪動全球投資市場。美國與伊朗達成為期兩周的停火協議，市場終於迎來一個實質性的利好，A股周三（8日）強勁反彈2.7%，奠定本周升幅。然而以色列隨後發動對黎巴嫩空襲，被伊朗指責違反停火協議，美國總統特朗普則就霍爾木茲海峽收費發出警告，停火協議備受考驗。目前海峽油輪通行仍受阻，滬深油股大升大跌，持續波動。不過，分析師指出，中國能源來源相對多樣，戰略儲備亦較為充沛，相對其他亞洲經濟體的油氣發電佔比來看，中國短期不太需要過度擔憂供應衝擊。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4636.57 +1.54 上證指數 3986.22 +0.51 9556.64 深證成指 14309.47 +2.24 13672.00 創業板指 3448.79 +3.78 科創50 1364.49 +1.53 B股指數 266.26 +0.32 0.89 深證B指 1195.02 +0.38 0.70

《經濟通通訊社10日專訊》