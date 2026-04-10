《香江策論－張憶東》戰火繼續，市場交易滯脹與避險：油飆金升美股債雙殺，港股賣空佔比高達22%

海外宏觀與大宗商品方面，美元指數上周回落後，隨著非農數據大超預期、市場對美聯儲降息概率的預期下修，再度走強至100.2；離岸人民幣周內連續三日升值，美元兌離岸人民幣全周跌0.48%至6.89。大宗商品方面，受中東局勢影響布倫特原油價格維持高位；原油供給緊張影響進一步傳導至WTI，推動WTI原油價格大幅飆升，4月2日單日拉升近12%並突破112美元，周漲幅12.5%。貴金屬上周震蕩回升，倫金周漲4.0%收於4672美元/盎司。白銀3月31日單日上漲7.2%隨後回落，全周仍累計上漲4.7%至73.0美元/盎司。債券市場方面，受4月3日非農數據超預期影響，2年期美債收益率一度上行6bp，但全周仍整體下行8.3bp至3.83%，10年期美債收益率同步上行超5bp，但全周仍整體下行8.5bp至4.34%；中國10年期國債收益率維持在1.82%。



港股流動性與情緒方面，從整體資金來源看：上周（3月26日-31日）港股外資轉為淨流出33億港元，年初至今累計淨流出400億港元，中資中介延續淨流入33億港元，年初至今累計淨流入70億港元。市場情緒方面：港股整體賣空成交佔比仍處於22%的高位；其中恒生科技賣空佔比升至23%，但互聯網龍頭賣空佔比降至18%。騰訊、美團賣空成交佔比較前一周降至12.9%、25.0%；京東、網易、阿里、百度賣空成交佔比較前一周升至37.4%、27.5%、16.0%、30.6%。南向資金方面，上周繼續小幅淨流入54億港元；而南向資金成交佔比小幅降至22.0%。行業層面，3月26日-31日期間有色和工業板塊均轉為資金淨流入，創新藥和通信服務板塊的資金流入進一步增加；可選消費和科技板塊則轉為資金淨流出，主要受電商和半導體拖累。個股層面，3月30日-4月2日期間阿里淨流出大幅增至21億港元，騰訊和小米淨流入分別升至28億和25億港元，中芯國際繼續淨流出13億港元；此前持續淨流入的中海油自上周轉為淨流出後，本周淨流出進一步擴大至50億港元，長飛光纖則轉為淨流出9億港元。內資港股通ETF方面，已連續五周淨流出，上周淨流出17億元，其中金融、紅利、消費流出22億、5億、2億元，創新藥和科技分別淨流入7億、4億元；2026年年初以來全市場、科技、創新藥、消費板塊累計淨流入544億、643億、57億、13億元。金融板塊年初至今累計淨流入已轉負，達淨流出5億元。A股資金面，上周（3月30日-4月2日）A股市場兩融資金繼續三周淨流出102億元。ETF方面，寬基ETF延續大幅流出175億元，行業ETF延續淨流出96億元，流入行業集中在有色：黃金、有色轉為淨流入9和5億元，電池、礦業ETF繼續淨流入4億和4億元，而石油、煤炭、通信、創新藥、醫療ETF淨流出13億、9億、12億、11億和9億元。



《海通國際研究主管兼首席經濟學家 張憶東》



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