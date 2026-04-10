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AH股新聞

10/04/2026 10:02

《Ａ股焦點》鋰電池概念快速拉升，中國動力、國軒高科等多股漲停

　　鋰電池概念早盤拉升，中國動力(滬:600482)、國軒高科(深:002074)等多股漲停，欣旺達(深:300207)上揚超16%，富臨精工(深:300432)漲超9%，天華新能(深:300390)漲超8%，科達製造(滬:600499)升逾7%，億緯鋰能(深:300014)升逾6%。

　　消息面上，工信部等四部門9日聯合召開動力及儲能電池行業企業座談會，部署規範產業競爭秩序相關工作。會議要求，持續深入推進產能預警調控、規範價格競爭、壓縮供應商帳期、加強產品質量監管、打擊知識產權侵權、治理「內捲外化」等工作，並對地方招商引資行為予以規範引導。

　　此外，2026年以來，鋰電市場繼續維持高景氣度。大東時代智庫最新調研數據顯示，通過對行業Top20電池廠商的產能追蹤，2026年4月中國鋰電（儲能+動力+消費）市場排產總量約235GWh，環比增長7.3%，其中儲能電芯排產佔比41.3%。另據乘聯分會數據，2026年1-2月鋰電池出口達到142億美元，同比增長46%，憑藉多元的市場布局實現了韌性增長。
《經濟通通訊社10日專訊》

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