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AH股新聞

10/04/2026 11:19

《Ａ股焦點》歐菲光據報獨家供應華為AI眼鏡攝像頭模組，股價急升逾8%

　　據《財聯社》從產業鏈獲悉，華為即將發布的AI眼鏡攝像頭模組由歐菲光(深:002456)獨供。日前，華為終端BG的CEO何剛通過微博發布一張帶有「HUAWEI AI Glasses」水印的第一視角圖片，並配文「亮點自尋，敬請期待」，引發市場對於華為AI眼鏡新品的關注。

　　受消息提振，歐菲光股價迅速拉升，現升8.2%，報9.74元人民幣。
《經濟通通訊社10日專訊》

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