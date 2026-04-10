《Ａ股焦點》歐菲光據報獨家供應華為AI眼鏡攝像頭模組，股價急升逾8%

據《財聯社》從產業鏈獲悉，華為即將發布的AI眼鏡攝像頭模組由歐菲光(深:002456)獨供。日前，華為終端BG的CEO何剛通過微博發布一張帶有「HUAWEI AI Glasses」水印的第一視角圖片，並配文「亮點自尋，敬請期待」，引發市場對於華為AI眼鏡新品的關注。



受消息提振，歐菲光股價迅速拉升，現升8.2%，報9.74元人民幣。

《經濟通通訊社10日專訊》