【聚焦人幣】新開發銀行發兩隻熊貓債，三年期利率1.74%、五年期1.84%

新開發銀行（又稱「金磚國家開發銀行」）兩隻熊貓債完成定價。根據中國貨幣網的公告，新開發銀行在中國銀行間市場發行的3年期「26新開發銀行債01A」票面利率定在1.74%，發行金額為60億元人民幣。據悉，這是今年迄今發行金額最大的一隻熊貓債。
另一份公告顯示，5年期「26新開發銀行債01B」票面利率定在1.84%，發行金額為10億元人民幣。
《經濟通通訊社10日專訊》
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10/04/2026 11:53
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