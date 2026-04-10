《中朝關係》王毅與朝鮮外相崔善姬會談：願加強戰略溝通，密切交往合作

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中國外交部網站9日晚間發文稱，中共中央政治局委員、外交部長王毅當地時間9日在平壤錦繡山迎賓館同朝鮮外相崔善姬舉行會談。王毅表示，中方願同朝方一道，以兩黨兩國最高領導人重要共識為根本遵循，加強戰略溝通，密切交往合作，持續鞏固中朝關係向好發展勢頭，為兩國人民創造更多福祉，共同促進地區和平與發展。



另外，《新華社》報道，王毅今日專程前往平壤東部江東郡祭掃中國人民志願軍烈士陵園，深切緬懷犧牲在朝鮮大地的中國人民志願軍英烈。



*王毅：中朝友誼永不褪色、牢不可破*



王毅在與崔善姬的會談上提到，過去一年中朝交往亮點紛呈，有力彰顯了中朝鮮血凝成的傳統友誼永不褪色、牢不可破。今年是《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年。65年來，無論國際和地區形勢如何變化，中朝作為好鄰居、好朋友、好同志，始終相互信賴、相互支持，為維護地區及世界和平穩定、促進各自發展作出不懈努力。中方願同朝方共同辦好條約簽訂65周年紀念活動，加強高層交往，密切各層級各領域對話與務實合作，深化人文交流，促進民心相通，助力各自經濟和社會發展。



*崔善姬：兩國關係深、牢固、可持續*



崔善姬表示，朝中友誼基於共同的社會主義制度和友好傳統，兩國關係深厚、牢固、可持續。順應時代潮流和兩國人民意願、推進朝中友好合作是朝鮮黨和國家堅定不移的立場。朝方完全支持一個中國原則，堅決反對干涉中國內政的行徑，堅定支持中方在台灣、涉藏、涉疆等核心利益問題上維護主權和領土完整的立場，充分認同習近平總書記提出的人類命運共同體理念和四大全球倡議，高度評價中方在國際和地區問題上秉持的公正立場及發揮的重要作用。



崔善姬並稱，朝方願同中方攜手落實兩黨兩國最高領導人重要共識，辦好《朝中友好合作互助條約》簽訂65周年紀念活動，促進各領域交流與務實合作，密切外交部門協調，加強多邊溝通協作，為推動朝中關係邁上新台階、開辟新前景持續作出努力。



雙方還就當前的國際和地區問題深入交換意見。

《經濟通通訊社10日專訊》