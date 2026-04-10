《兩岸關係》習近平就兩岸關係發展提四點意見：沒有化解不了的矛盾分歧

據《央視新聞》報道，中共中央總書記習近平今日上午在北京人民大會堂會見了鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團。習近平對鄭麗文率團來訪表示歡迎，指國共兩黨領導人時隔10年再次會面，對兩黨關係、兩岸關係發展具有重要意義。「我們願在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和社會各界人士一道，加強交流對話，為兩岸謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興，把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手中」。



習近平就兩岸關係發展提出4點意見：



第一，堅持以正確認同促進心靈契合。兩岸同胞同根同源、同文同種、血脈相連，是休戚與共的命運共同體。一家人相處，只要有話好好說、有事多商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。社會制度不同，不是搞分裂的借口。國共兩黨、兩岸同胞要站穩民族立場，傳承弘揚中華文化，堅定對中華民族、中華文化、偉大祖國的認同，增強做堂堂正正中國人的志氣骨氣底氣。



*兩岸和平核心為認同兩岸同屬一個中國*



第二，堅持以和平發展守護共同家園。大陸和台灣同屬一個中國，中國是中華民族的共同家園。兩岸同胞要守護好、建設好這個共同家園，根本在於堅持「九二共識」、反對「台獨」，核心是認同兩岸同屬一個中國。家和萬事興。只要是有利於兩岸關係和平發展的主張我們都歡迎，只要是有利於兩岸關係和平發展的事我們都會盡力去做。「台獨」是破壞台海和平的罪魁禍首，我們決不姑息、決不容忍。國共兩黨、兩岸同胞要堅持民族大義，反對「台獨」分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定守護中華民族共同家園。



第三，堅持以交流融合增進民生福祉。發展兩岸關係的目標，是要讓兩岸同胞過上更美好的生活。我們將繼續秉持兩岸一家親理念，積極為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。祖國大陸山河壯美、市場廣闊，歡迎台灣同胞常回家看看，歡迎台灣青年來大陸交流發展，歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶。國共兩黨、兩岸同胞要共同擴大兩岸交流交往交融，增進兩岸同胞親情福祉。



*國共兩黨要鞏固政治互信，保持良性互動*



第四，堅持以團結奮鬥實現中華民族偉大復興。今年是孫中山先生誕辰160周年，振興中華、國家統一是他的畢生追求。今天我們已經成功走出一條中國式現代化道路，中華民族偉大復興勢不可擋。我們堅信，會有越來越多台灣同胞正確認識大陸社會制度和發展道路，深刻認識到台灣的發展前途在於強大祖國、台灣同胞的利益福祉繫於中華民族偉大復興。今年是大陸「十五五」開局之年，我們願同廣大台灣同胞共享發展機遇和成果、共同壯大中華民族經濟。國共兩黨要鞏固政治互信，保持良性互動，團結兩岸同胞，攜手共創祖國統一、民族復興的美好未來。



鄭麗文則表示，兩岸人民同為炎黃子孫、同屬中華民族，都受中華文化熏陶，都是中國人、一家人，理應攜手推進孫中山先生提出的振興中華。國共兩黨要堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，加強政治互信，發揮溝通平台功能，致力維護中華歷史、弘揚中華文化，推進兩岸民間、基層、經貿、文化等各領域交流合作，支持青年交流發展，增進人民共同福祉，推動兩岸關係和平發展，開創兩岸關係美好未來，實現中華民族偉大復興。

《經濟通通訊社10日專訊》