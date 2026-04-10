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10/04/2026 15:46

《中日關係》日本將中日關係「降級」，中國外交部：問題根源是高市早苗發表涉台謬論

　　日本政府在新發布的《外交藍皮書》中，將日中關係由此前的「最重要的雙邊關係之一」降級為「重要鄰國」。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應稱，中日關係當前局面的根源在於日本首相高市早苗發表涉台謬論，背信棄義，損害中日關係的政治基礎，挑戰戰後國際秩序。日方應當恪守中日四個政治文件和自身所作承諾，反思糾錯，以實際行動維護中日關係政治基礎。
《經濟通通訊社10日專訊》

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