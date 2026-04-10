  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

10/04/2026 09:33

【聚焦數據】內地3月CPI增1%低於預期，PPI增0.5%連降41個月後首上漲

　　國家統計局公布，2026年3月，全國居民消費價格同比上漲1.0%，增幅低於預期的1.2%，亦較2月回落0.3個百分點。其中，城市上漲1.1%，農村上漲0.9%；食品價格上漲0.3%，非食品價格上漲1.2%；消費品價格上漲1.3%，服務價格上漲0.8%。1-3月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.9%。
　
　　3月，全國居民消費價格環比下降0.7%，從2月的增1%轉負，並為2025年2月以來新低。其中，城市下降0.7%，農村下降0.5%；食品價格下降2.7%，非食品價格下降0.2%；消費品價格下降0.3%，服務價格下降1.1%。

*3月PPI同比漲幅略優於預期*

　　3月，全國工業生產者出廠價格同比由上月下降0.9%轉為上漲0.5%，為連降41個月後首次上漲，漲幅略高於預期的0.4%；環比則漲1.0%，漲幅比上月擴大0.6個百分點。工業生產者購進價格同比由上月下降0.7%轉為上漲0.8%；環比上漲1.2%，漲幅比上月擴大0.5個百分點。一季度，工業生產者出廠價格比上年同期下降0.6%，工業生產者購進價格下降0.5%。
 
《經濟通通訊社10日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火42日，穆傑塔巴提三點主張，宣稱將「徹...

10/04/2026 09:21

中東戰火

美俄均已啟戰端，中國成世界最後的安全綠洲

09/04/2026 16:33

大國博弈

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區