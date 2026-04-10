【數據解讀】統計局：春節後消費需求回落，CPI環比轉跌、同比漲幅收窄

國家統計局公布，2026年3月，全國居民消費價格同比上漲1.0%，增幅低於預期的1.2%，亦較2月回落0.3個百分點；環比則降0.7%，從2月的增1%轉負，並為2025年2月以來新低。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，3月份，春節長假後消費需求季節性回落，居民消費價格指數(CPI)環比下降0.7%，同比上漲1.0%，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.1%。



*工業消費品價格同比漲幅擴大*



從同比看，CPI繼續保持溫和上漲。其中，工業消費品價格上漲2.2%，漲幅比上月擴大1.1個百分點，影響CPI同比上漲約0.67個百分點。工業消費品中，黃金飾品價格上漲65.8%，漲幅回落10.8個百分點；汽油價格由降轉漲，上漲3.8%，影響CPI同比上漲約0.11個百分點。



服務價格上漲0.8%，漲幅比上月回落0.8個百分點，影響CPI同比上漲約0.36個百分點。節後出行和人工服務類價格漲幅有所回落，其中旅行社收費、賓館住宿、飛機票和交通工具租賃價格漲幅回落至0.9%-3.3%之間。



食品價格上漲0.3%，漲幅比上月回落1.4個百分點。食品中，鮮菜、牛肉、羊肉和鮮果價格漲幅在4.0%-7.8%之間，漲幅比上月均有回落，合計影響CPI同比上漲約0.24個百分點；豬肉和雞蛋價格分別下降11.5%和3.3%，降幅比上月均有擴大，合計影響CPI同比下降約0.23個百分點。



*食品價格環比轉降，金價連漲8個月後首降*



從環比看，CPI下降主要受食品和服務價格季節性回落影響。食品價格由上月上漲1.9%轉為下降2.7%，影響CPI環比下降約0.48個百分點。食品中，受天氣轉暖供給增加、節後需求回落等因素影響，鮮菜和鮮果價格分別下降10.1%和3.3%，豬肉、雞蛋和水產品價格分別下降7.3%、3.4%和2.6%，五項合計影響CPI環比下降約0.45個百分點。



服務價格由上月上漲1.1%轉為下降1.1%，影響CPI環比下降約0.51個百分點。受國際輸入性因素、國內部分產品需求回升等影響，工業消費品價格上漲1.0%，漲幅比上月擴大0.6個百分點。其中，國際市場原油價格大幅震盪，國內成品油價格採取臨時調控措施，調控後汽油價格上漲11.1%，影響CPI環比上漲約0.31個百分點；受國際金價下行影響，國內黃金飾品價格在環比連續上漲8個月後首次下降3.9%；受原材料成本上漲和需求較旺影響，數據存儲設備價格上漲5.5%。

《經濟通通訊社10日專訊》