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AH股新聞

10/04/2026 14:58

《中國要聞》米哈遊打擊遊戲帳號非法租售，上海警方拘10人案值達200萬元

　　據「米哈遊法務部」微信公眾號消息，米哈遊在日常監測中發現，某電商平台店舖「青木魚遊戲專營店」、「鯊魚網遊專營店」存在遊戲帳號非法租售行為，涉及《原神》、《崩壞：星穹鐵道》、《絕區零》等多款遊戲。在固定證據後，米哈遊隨即向上海徐匯警方報案。

　　經警方調查，上述店舖背後隱藏著一個從事遊戲帳號非法租售黑灰產的犯罪團夥，該團夥通過非法渠道獲取萬餘條公民個人信息，並利用這些信息批量註冊遊戲帳號，同時使用外掛軟件「養號」，最終通過電商平台出售帳號非法牟利，涉案金額達200餘萬元人民幣。這些以成年人身份信息註冊的帳號一旦被售賣、租借給未成年人，極有可能繞過遊戲防沉迷機制，使部分未成年人突破時間、消費限制，嚴重干擾企業落實實名制管理。

　　2026年1月，徐匯警方在吉林、福建兩地開展收網行動，抓獲張某、梁某、方某等10名犯罪嫌疑人，對該遊戲帳號非法租售黑灰產犯罪團夥實現全鏈條打擊。目前，犯罪嫌疑人張某、方某等4人因涉嫌非法獲取計算機信息系統數據罪、侵犯公民個人信息罪已被檢察機關依法批准逮捕，梁某、郭某等6人被公安機關依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
《經濟通通訊社10日專訊》

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