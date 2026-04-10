《中國要聞》中國互聯網協會倡平台尊重自主定價權，不強制要求「全網最低價」

據中國互聯網協會消息，為規範互聯網平台價格行為，維護市場價格秩序，保護消費者和經營者合法權益，促進平台經濟持續健康發展，中國互聯網協會發布《互聯網平台價格行為自律倡議》（以下簡稱「倡議」）。



倡議圍繞依法合規、自主定價、明碼標價、抵制低價傾銷、規範算法應用、杜絕價格串通、保障消費者選擇權七個方面提出具體自律要求。主要內容包括：一是堅持依法合規，維護市場價格秩序，保障交易相對人的知情權、自主選擇權和公平交易權；二是保障自主定價，規範平台價格管理，平台經營者尊重平台內經營者自主定價權，不強制要求「全網最低價」或開通「自動跟價」；三是落實明碼標價，杜絕價格欺詐行為，開展價格促銷時如實說明活動規則；四是抵制低價傾銷，不得以低於成本的價格銷售商品或提供服務，擾亂正常經營秩序；五是規範算法應用，禁止在同等交易條件下利用數據和算法實施不合理的差異化定價；六是杜絕價格串通，強化平台內部治理，發現違規行為及時採取措施；七是保障消費者選擇權，規範自動續費與搭售行為，提供便捷的取消途徑。



中國互聯網協會表示，此次倡議的發布，是落實平台經濟價格行為常態化自律管理、營造透明誠信市場環境的重要舉措。作為倡議發起方，將持續引導廣大互聯網平台自覺遵守價格行為規範，共同維護公平有序的市場競爭秩序，助力平台經濟高質量發展。

《經濟通通訊社10日專訊》