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10/04/2026 17:48

《中國要聞》市監總局發布近百項國家標準，包括腦機接口、建築材料不燃性試驗方法等

　　據《新華社》報道，今日從國家市場監督管理總局獲悉，市場監管總局（國家標準委）批准發布一批重要國家標準，涉及新興領域、安全生產等方面。

　　在新興領域，發布智能網聯汽車、半導體器件、腦機接口、北斗芯片等18項國家標準，助力前沿技術領域高質量發展。發布鋰離子電池、移動電源及工業電源系統等8項國家標準，強化用電安全保障。發布電磁、納米、通信、電聲設備及材料等19項國家標準，支撐相關行業安全有序發展。

　　發布智能船舶、船用甲醇燃料發動機等14項國家標準，涵蓋船舶設計建造、動力系統、安全防護等核心環節，推動中國船舶工業安全化、智能化、綠色化發展。發布碳化硅單晶、聚丙烯腈基氧化纖維、碳纖維增強複合材料等10項新材料國家標準，明確提出新材料產品的技術要求和檢驗方法，促進新材料的應用和產業發展。

　　在安全生產方面，發布建築材料不燃性試驗方法、建築材料及製品的單體燃燒試驗、消防員呼救器等24項消防領域國家標準，促進防火材料、消防產品等行業的技術發展，提升本質消防安全水平。發布公眾氣象災害防禦行為指南、沙塵天氣預警等級等4項氣象防災減災領域國家標準，增強公眾氣象災害防御意識，提升公眾氣象災害防御能力。
《經濟通通訊社10日專訊》

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