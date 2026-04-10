《提振Ａ股》中證監聚焦八方面治理上市公司：督促財務造假公司追回超額發放高管薪酬

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中國證監會今日宣布，為推動落實最新修訂的《上市公司治理准則》等制度規則，築牢防範財務造假的第一道防線，中證監自4月起啟動上市公司治理專項行動，目標是發揮資本市場對完善公司治理的推動作用，形成參與各方積極履職、相互制衡，助力企業科學決策的良好生態。



行動聚焦八個方面。一是提高董事會秘書履職能力：制定發布《上市公司董事會秘書監管規則》，督促董秘長期缺位的公司及時選聘，能力不合要求的依法更換。二是支持第三方提名獨立董事：支持投服中心通過公開徵集和聯合行權的方式公開提名，鼓勵公募基金管理人參與。三是支持審計委員會專項核查：聚焦年報和內控審計非標事項、財務疑點等問題；支持審計委員會向監管報告。四是督促造假公司追回超額發放的高管績效薪酬：督促上市公司完善內部薪酬管理制度；對財務造假且薪酬與業績掛勾的上市公司，督促追回虛假業績對應超發的高管薪酬。



*督促大股東歸還佔用資金，支持董事會民事追償*



五是督促大股東歸還佔用資金：在嚴肅懲處的同時支持董事會、審計委員會、其他重要股東進行民事追償，積極維護公司利益。六是支持投服中心持股行權：提升行權的針對性和有效性，形成對行政監管的有機補充。七是引導具備條件的上市公司加強業務與財務系統的融合：鼓勵企業通過數字化手段優化管理流程，提高業務數據與會計數據的一致性，增強內控有效性。八是組織《上市公司治理准則》培訓。



中證監將組織推動一批典型案例，持續深化公司治理監管約束，營造有利於上市公司規範發展的良好環境，推動提高上市公司質量，促進資本市場持續穩定健康發展。

《經濟通通訊社10日專訊》