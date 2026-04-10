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10/04/2026 08:11

鈞達股份(02865)首季虧轉賺1416萬人幣，收入跌10%

　　鈞達股份(02865)(深:002865)公布，截至3月31日止第一季純利約1416萬元（人民幣．下同），去年同期虧損1億元，每股盈利5分，扣除非經常性損益之虧損4350萬元，比去年同期虧損2億元收窄。

　　該集團指，營業收入16.9億元，跌9.6%，加權平均淨資產收益率0.37%，轉虧為盈主因電池片銷售單價提升，盈利水平提升。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社10日專訊》

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