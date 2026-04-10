《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|1890.78
|紫金礦業
|(601899)
|1651.81
|藥明康德
|(603259)
|1465.73
|亨通光電
|(600487)
|1407.74
|長飛光纖
|(601869)
|1389.63
|兆易創新
|(603986)
|1349.67
|瀾起科技
|(688008)
|1233.03
|工業富聯
|(601138)
|1077.19
|恒瑞醫藥
|(600276)
|975.82
|華友鈷業
|(603799)
|924.41
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|6640.45
|天孚通信
|(300394)
|4512.99
|新易盛
|(300502)
|3352.36
|立訊精密
|(002475)
|2823.55
|中際旭創
|(300308)
|2578.99
|華工科技
|(000988)
|1848.60
|東山精密
|(002384)
|1634.95
|濰柴動力
|(000338)
|1372.42
|北方華創
|(002371)
|1365.68
|光迅科技
|(002281)
|1219.25
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社10日專訊》
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