工商銀行(01398)發行債券籌獲500億人幣票息2%，補充二級資本

工商銀行(01398)(滬:601398)公布，已於近日在全國銀行間債券市場發行2026年二級資本債券（第一期）（債券通），發行規模為500億元人民幣。



該集團指，品種為10年期固定利率債券，在第5年末附有條件的發行人贖回權，票面利率2%。債券募集資金在扣除發行費用後，將補充二級資本。

《經濟通通訊社13日專訊》