《駐京專電》李強：提高宏觀政策實施效能，推動服務業高效發展

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國務院總理李強10日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。李強強調，不斷鞏固拓展經濟穩中向好態勢，形成更多可感可及的富民惠民成果。要進一步提高宏觀政策實施效能，增強前瞻性、針對性、協同性，堅持政策支持和改革創新並舉，加強系統集成，放大政策效應。



*培育更多「中國服務」品牌*



李強表示，要著力推動服務業優質高效發展，面向人們全生命周期生活需求和企業全過程生產經營需求，深入實施服務業擴能提質行動，堅持發展和監管統籌，培育更多「中國服務」品牌。同時深化拓展「人工智能+」，加快製造業數智化轉型，通過先進製造業和現代服務業深度融合、雙向賦能，支撐產業體系整體躍升。要更大力度促進城鄉居民就業增收，挖掘各渠道各領域就業潛力，大力培育新職業新崗位，推動就業觀念轉變和職業技能提升，制定實施城鄉居民增收計劃，強化居民增收、內需擴大、經濟發展的良性循環。



座談會上，廣發證券首席經濟學家、董事總經理郭磊，中國社會科學院財經戰略研究院服務經濟與互聯網發展研究室主任劉奕，中國人民大學財政金融學院副院長馬光榮，國務院發展研究中心宏觀經濟研究部部長許偉，招商局集團有限公司副總經理馮波鳴，上海數據集團有限公司黨委書記、董事長吳建雄，月之暗面（Moonshot AI）創始人楊植麟等先後發言。大家認為，一季度中國經濟實現良好開局，不少指標好於預期。雖然外部衝擊給經濟運行帶來挑戰，但宏觀政策靠前發力、應對有力，高質量發展新動能不斷累積增強。大家還就提升經濟韌性、夯實發展基礎、推動經濟持續向好提出意見建議。



*要深入研判國際經貿格局走向*



李強說，今年以來，外部形勢更加複雜多變，各地區各部門認真落實更加積極有為的宏觀政策，各項工作緊抓快幹，經濟運行起步有力。分析研究經濟形勢，需要關注各種邊際變化特別是關鍵變量，增強洞察力和預見性，透過現象把握本質、把握規律。要深刻認識中國經濟穩中向好的內在驅動力，深入研判國際經貿格局的未來走向，集中力量辦好自己的事，沉著應對各種風險挑戰，牢牢把握發展主動權。



李強希望廣大企業家深耕行業、做強企業，在引領創新發展、促進就業增收等方面多作貢獻。希望專家學者加強戰略性問題前瞻研究，探索兩難多難問題解決方案，多提建設性意見。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》