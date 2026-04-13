《駐京專電》中證監印發今年度立法工作計劃，加強資本市場重點領域監管

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中證監近日制定了2026年度立法工作計劃，對全年的立法工作做了總體部署。中證監將按照工作計劃積極推動各項制度文件出台。納入中證監2026年度立法工作計劃的規章項目共有20件，包括「力爭年內出台的重點項目」8件以及「需要抓緊研究、擇機出台的項目」12件，立法的重心是進一步健全資本市場法律制度體系，提高制度包容性、適應性，加強資本市場重點領域監管，維護市場平穩健康發展，切實保護廣大中小投資者合法權益。



*修訂《上市公司證券發行註冊管理辦法》*



一是服務資本市場改革發展，進一步強化制度保障。在「力爭年內出台的重點項目」中，修訂《上市公司證券發行註冊管理辦法》《北京證券交易所上市公司證券發行註冊管理辦法》，在制度規則層面優化再融資審核註冊機制，著力提高便利度。制定《私募投資基金募集監督管理辦法》，持續完善私募基金「1+N+X」制度體系。修訂《公開募集證券投資基金運作管理辦法》，縱深推進公募基金改革。制定《上市公司股權激勵和員工持股計劃管理辦法》，促進上市公司治理提升。



二是強化對資本市場相關行為的監管，切實維護公開、公平、公正的市場秩序。在「力爭年內出台的重點項目」中，包括制定《衍生品交易監督管理辦法》。在「需要抓緊研究、擇機出台的項目」中，包括制定《私募投資基金托管業務監督管理辦法》《證券基金投資顧問業務管理辦法》《公開募集不動產投資基金監督管理暫行辦法》和修訂《證券投資基金托管業務管理辦法》《證券公司融資融券業務管理辦法》《證券期貨基金經營機構信息科技管理辦法》。



*加強主體規範，修訂《期貨公司監督管理辦法》*



三是加強對資本市場相關主體的規範，進一步夯實資本市場發展基礎。在「力爭年內出台的重點項目」中，包括修訂《期貨公司監督管理辦法》。在「需要抓緊研究、擇機出台的項目」中，包括修訂《證券交易所管理辦法》《全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司管理暫行辦法》《證券登記結算管理辦法》《期貨從業人員管理辦法》《期貨公司風險監管指標管理辦法》。



四是深入推進依法行政，進一步提高資本市場監管執法效能。在「力爭年內出台的重點項目」中，包括制定《中證監行政處罰案件違法所得認定辦法》。在「需要抓緊研究、擇機出台的項目」中，包括修訂《證券期貨市場誠信監督管理辦法》。



除了上述規章項目外，2026年中證監還將配合國務院有關部門做好《證券公司監督管理條例》《上市公司監督管理條例》《不動產投資基金管理條例》《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法》等行政法規的制定、修訂工作；推動《證券投資基金法》的修訂完善；配合有關司法機關做好證券期貨領域相關司法解釋制定、修訂工作。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》