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AH股新聞

13/04/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
德業股份(605117)1868.62
長飛光纖(601869)1785.53
海光信息(688041)1783.03
亨通光電(600487)1590.51
寒武紀(688256)1458.68
貴州茅台(600519)1337.78
瀾起科技(688008)1312.55
兆易創新(603986)1292.18
紫金礦業(601899)1149.04
恒瑞醫藥(600276)1148.46
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)6567.85
新易盛(300502)5324.92
中際旭創(300308)3021.73
東山精密(002384)2900.78
立訊精密(002475)2819.68
天孚通信(300394)2559.63
勝宏科技(300476)1613.02
陽光電源(300274)1585.20
光迅科技(002281)1473.82
比亞迪(002594)1342.67

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社13日專訊》

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