《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|德業股份
|(605117)
|1868.62
|長飛光纖
|(601869)
|1785.53
|海光信息
|(688041)
|1783.03
|亨通光電
|(600487)
|1590.51
|寒武紀
|(688256)
|1458.68
|貴州茅台
|(600519)
|1337.78
|瀾起科技
|(688008)
|1312.55
|兆易創新
|(603986)
|1292.18
|紫金礦業
|(601899)
|1149.04
|恒瑞醫藥
|(600276)
|1148.46
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|6567.85
|新易盛
|(300502)
|5324.92
|中際旭創
|(300308)
|3021.73
|東山精密
|(002384)
|2900.78
|立訊精密
|(002475)
|2819.68
|天孚通信
|(300394)
|2559.63
|勝宏科技
|(300476)
|1613.02
|陽光電源
|(300274)
|1585.20
|光迅科技
|(002281)
|1473.82
|比亞迪
|(002594)
|1342.67
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社13日專訊》
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