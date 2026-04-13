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AH股新聞

13/04/2026 08:14

《神州數據》中國主要經濟數據一覽

　　2026年1-2月及2025年主要數據一覽:　　　　　　　

  同比變動(%)金額（億元人民幣）
國內生產總值2025年全年+5.01401879
 第四季+4.5387911
 第三季+4.8354500
 第二季+5.2341778
 第一季+5.4318758
    
 2024年全年+5.01349084
 第四季+5.4373726
 第三季+4.6341758
 第二季+4.7328838
 第一季+5.3304762
    
 統計局覆核數值：  
 2023年全年+5.41294272
 2022年全年+3.01234029
    
居民消費價格指數2026年3月+1.0 
(CPI)1-3月+0.9 
工業生產者出廠價格3月+0.5 
(PPI)1-3月-0.6 
社會消費品零售總額1-2月+2.586079
城鎮固定資產投資1-2月+1.852721
工業增加值1-2月+6.3 
貨幣供應　M22月底+9.0 
人民幣新增貸款2月 9000
 1-2月 56100
外匯儲備3月底 33421億美元
出口2月+39.62998.8億美元
 1-2月+21.86565.8億美元
進口2月+13.82089億美元
 1-2月+19.84429.6億美元
外貿1-2月順差2136.2億美元
FDI1-2月-5.71614.5
製造業採購經理指數3月50.4按月升1.4個百分點

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