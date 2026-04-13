《神州頭條》財經報章頭版摘要：台辦發布十項促進兩岸交流合作措施

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中央台辦受權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施

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中國國民黨主席鄭麗文率團於4月7日至12日來大陸參訪。習近平總書記會見鄭麗文主席並發表重要講話，為兩黨和兩岸關系發展指明方向。中共中央台辦受權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施。



中國平安總經理謝永林：積極布局國家戰略產業

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「未來保險行業將深度分化，負債端穩健、投資端靈活、堅守長期價值的企業將脫穎而出。中國平安將深耕『綜合金融+醫療養老』雙輪驅動戰略，積極尋找新藍海，以長期主義穿越行業周期。」中國平安總經理兼聯席首席執行官謝永林日前受訪時表示。



優質創新創業企業迎融資新通道，創業板包容性適應性再升級

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《關於深化創業板改革，更好服務新質生產力發展的意見》正式發布。增設第四套上市標準，為新興產業和未來產業領域的優質創新創業企業提供更有力的金融支持--作為資本市場服務新質生產力發展的重要板塊，創業板的制度包容性與適應性將在新一輪改革中進一步提升。





《上海證券報》



中央台辦受權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施

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中國國民黨主席鄭麗文率團於4月7日至12日來大陸參訪。中共中央台辦受權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施。



新「國九條」落地兩年，資本市場「三變」

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股東回報首次大幅度超越融資規模，推動「長錢長投」制度環境逐漸成型，服務新質生產力能力不斷躍升……新「國九條」落地兩年以來，資本市場在生態、結構和功能三方面實現了深層次改變，實現了量的合理增長與質的有效提升。



錨定「優質創新」，深化創業板改革思路明晰

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《關於深化創業板改革，更好服務新質生產力發展的意見》正式發布。從優化發行上市、完善融資併購，到深化投資端改革、強化全過程監管，一系列舉措將圍繞優質創新企業全生命周期，形成「入口更包容、過程更高效、融資更靈活、交易更順暢」的完整生態閉環。





《證券時報》



新「國九條」落地兩周年：資本活水潤澤科技之花

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自2024年4月12日《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》發布實施以來，兩載春秋砥礪前行，資本市場改革步履不停。「1+N」政策體系從漸次落地走向成熟完善，各項舉措精准發力，推動資本市場從量的積累向質的飛躍轉變。



增設第四套上市標準，創業板廣納「未來之星」

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近日，中證監發布深化創業板改革新規，優化創業板全鏈條創新和監管制度體系，進一步提高制度包容性、適應性。其中，最受關注的舉措之一是增設創業板第四套上市標準，為新興產業和未來產業領域優質創新創業企業提供更好金融服務。



一季度發行超1.1萬億元，專項債資金投向何處

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今年一季度，各地累計發行新增專項債超1.1萬億元人民幣，較去年同期多發近2000億元人民幣，發行節奏顯著加快。據企業預警通統計，今年以來，已發行的新增專項債資金將投向超過1萬個項目，繼續支持產業園區基礎設施、交通基礎設施等重點領域。